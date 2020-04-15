В Ростове ликвидировали половину найденных ранее свалок

15 Апр 2020 2020-04-15T22:15:28+03:00

Каждый год на ликвидацию свалок тратится около 10 миллионов рублей

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В донской столице была ликвидирована половина обнаруженных ранее свалочных очагов.

В настоящее время продолжается работа по устранению свалок. Каждый год на эти работы тратится около 10 миллионов рублей. Добросовестные местные жители вызывают спецкомпанию для вывоза отходов. Но есть и абсолютные противоположности, которые бросают мусор в неположенных местах, в том числе в лесу и совершенно не заботятся о состоянии окружающей среды.

- Свалки способствуют распространению возбудителей инфекции, являются источником ухудшения экологии. Следует бережно относиться к территории родного города, - сообщили в пресс-службе администрации Ростовской области.

Горожанам напомнили, что штраф за нарушение правил благоустройства составляет две тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU