2020-04-18T19:26:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Рынок "Алмаз" в Ростове не будут закрывать

Власти развеяли очередной миф, который появился в связи с пандемией
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: рынок "Алмаз" продолжит работать.Коронавирус в Ростове-на-Дону: рынок "Алмаз" продолжит работать.Фото: Архив "КП"
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В Ростове-на-Дону продовольственный рынок "Алмаз" продолжит работать в прежнем режиме. Региональные власти заявили, что информация, которую стали распространять в интернете о закрытии рынка, не соответствует действительности. Однако, некоторые объекты, расположенные на "Алмазе" и правда закроются. Об этом сообщили в пресс-центре по информированию жителей о ситуации по коронавирусу.

В месенджерах стала "ходить" информация, чтобы рынок могут закрыть из-за карантина и режима самоизоляции. Многие люди стали переживать, ведь одни могут остаться без работы, а другие без продуктов. Однако на деле все оказалось по другому. Никто "Алмаз" закрывать не планирует. Однако на его территории располагается большая торговая площадка на 500 магазинов и столько же парковочных мест. Она, действительно, временно закроется из-за нарушений санитарных норм шестью собственниками помещений.

Напомним, на сегодняшний день уже 197 человек больны коронавирусом на Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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