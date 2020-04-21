Греются на весеннем солнце: в Ростове замечена семья черепашек

21 Апр 2020 2020-04-21T18:43:47+03:00

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В социальных сетях ростовчанин опубликовал фотографию, на которой видно, как семья маленьких черепашек греется на солнце. По словам автора, снимок был сделан в районе Темерника. Пост появился 21 апреля в одном из популярных городских пабликов.

На фото можно увидеть пять небольших черепах. Тортилы забрались на старую покрышку, которая лежит на берегу. Друг за другом они разместились на шине и наслаждаются теплым весенним солнцем.

За несколько часов публикация успела набрать сотни одобрительные комментариев. Самые остроумные подписчики шутят на актуальные темы.

- А им выписали штраф за нарушение самоизоляции? Без масок еще лежат, - подметил ростовчанин.

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ИСТОЧНИК KP.RU