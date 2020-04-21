Коронавирус в Ростове-на-Дону: один из пациентов находится без сознания в реанимации

21 Апр 2020 2020-04-21T21:11:49+03:00

В Ростовской больнице один из пациентов с коронавирусом находится без сознания Фото: "КП" Архив

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Коронавирус в Ростове-на-Дону: состояние одного из пациентов крайне тяжелое.

В настоящее время в одной из ростовских больниц находится мужчина с диагнозом коронавирус. Его состояние расценивается как крайне тяжелое, пациент в данный момент находится без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Такую информацию предоставила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Также в тяжелом состоянии находятся еще четыре человека, к счастью, они в сознании, но также подключены к аппаратам ИВЛ.

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Один пациент в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU