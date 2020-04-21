Коронавирус в Ростове-на-Дону: один из пациентов находится без сознания в реанимации
Коронавирус в Ростове-на-Дону: состояние одного из пациентов крайне тяжелое.
В настоящее время в одной из ростовских больниц находится мужчина с диагнозом коронавирус. Его состояние расценивается как крайне тяжелое, пациент в данный момент находится без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Такую информацию предоставила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Также в тяжелом состоянии находятся еще четыре человека, к счастью, они в сознании, но также подключены к аппаратам ИВЛ.
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Один пациент в тяжелом состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU