2020-04-21T21:55:53+03:00
Коронавирус Covid-19

"Выйти на плато по коронавирусу предполагается в мае," - Евгений Ковалев

Остановка роста заболеваемости коронавирусом ожидается в конце апреля-начале мая
Виктория Никитина
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В Ростове выйти на плато ожидается к началу маяВ Ростове выйти на плато ожидается к началу маяФото: "КП" Архив
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Рост числа зараженных коронавирусом предполагается наблюдать как минимум до конца апреля.

Пока прогнозы по распространению коронавируса в Ростовской области остается неблагополучным. Радует, что заболеваемость пенсионеров пока низкая - всего 9%. Об этом рассказал руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании регионального оперштаба по противодействию распространения коронавируса.

- Прогноз на ближайшее пока время остается неблагополучным. Рост заболеваемости продолжится. На плато, по самым ориентировочным подсчетам, мы должны выйти в конце апреля-начале мая, - отметил Ковалев.

На данный момент среди зараженных меньше всего - представителей различных медицинских организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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