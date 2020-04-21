"Выйти на плато по коронавирусу предполагается в мае," - Евгений Ковалев
Рост числа зараженных коронавирусом предполагается наблюдать как минимум до конца апреля.
Пока прогнозы по распространению коронавируса в Ростовской области остается неблагополучным. Радует, что заболеваемость пенсионеров пока низкая - всего 9%. Об этом рассказал руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании регионального оперштаба по противодействию распространения коронавируса.
- Прогноз на ближайшее пока время остается неблагополучным. Рост заболеваемости продолжится. На плато, по самым ориентировочным подсчетам, мы должны выйти в конце апреля-начале мая, - отметил Ковалев.
На данный момент среди зараженных меньше всего - представителей различных медицинских организаций.
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ИСТОЧНИК KP.RU