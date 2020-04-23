Коронавирус в клетке: новый арт-объект создал ростовчанин

23 Апр 2020 2020-04-23T09:00:39+03:00

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Ростовчанин сделал металлический арт-объект, который посвятил борьбе с коронавирусом.

О символичной работе мастера рассказала его дочь и опубликовала фотографию изделия в одном из местных пабликов соцсети. На фото был показан коронавирус, находящийся на цепях в железной клетке.

- Мой папа любит работать с металлом. На фото его новое творение. Арт-объект 2020 года из Ростова, - написала девушка.

Пользователям в комментариях очень понравилась эта работа, но по их мнению, в клетке пока находятся только люди.

«Классно будет установить это где-нибудь на Набережной», — предложил один из горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU