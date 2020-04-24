Наценку на лимоны до 500% обнаружили сотрудники ФАС

24 Апр 2020 2020-04-24T09:00:08+03:00

Сейчас некоторые считают, что цитрус станет панацеей от всех бед

Изменить размер текста: A A

Антимонопольная служба зафиксировала необоснованное завышение цен на лимоны.

Москвичи крайне возмущены тем, что цитрус продается по 50 рублей за штуку. Местные жители негодуют уже в течение месяца. Если имбирь все-таки стал дешевле, то на лимоны цену никто не снижает. Сейчас целебный корень продается по 400 рублей за килограмм, вместо 3000, как он стоил в середине апреля.

До коронавируса цена на лимоны была по 100-150 рублей за килограмм. А сейчас за то же количество просят 400. Очень странно, что цены завысили именно в такое тяжелое время. Контролирующие органы не смогли ответить на интересующие горожан вопросы. Они лишь развели руками и сказали, что это не социально значимый продукт и следить за его ценой никто не будет.

Но недавно антимонопольная служба все-таки решила проверить цены на лимоны. В условиях режима самоизоляции были созваны представители всех крупнейших торговых сетей на онлайн-видеоконференцию. KP.RU наблюдала за публичной частью совещания.

ВСПЛЫВАЮТ ФЕЙКИ, ЧТО ЛИМОН НАС СПАСЕТ

- Ситуация с розничными ценами на социально значимые продукты питания у розницы уже стабилизирована, дефицита не наблюдается, товарные запасы значительны, угроз мы не видим, - открыл собрание Алексей Доценко, замруководителя ФАС России.

Цены на продукты первой необходимости, а именно на хлеб, крупы, яйца, масло, овощи, фрукты, мясо, рыбу и другое мониторятся каждый день и поэтому завышений на них не допускают. ФАСовцы признали, цена на лимоны действительно зашкаливает. Ведомство все-таки решили разобраться в происходящем.

Ценник на лимоны в марте и апреле определили три фактора, которые сошлись в одном месте и в одно время: поставки из-за рубежа сократились до 41% от прежних объемов. Часть импортеров подняла цены до 50-57%. Наконец, резко вырос спрос.

- К сожалению, всплывают всяческие фейки о полезности тех или иных продуктов в период коронавируса, - вздыхает Андрей Тенишев, начальник управления по борьбе с картелями ФАС России. - Кто-то опять запустил слух, что только лимоны могут нас спасти. Все сошлось и обусловило рост цен. Но таких ценовых искажений можно было избежать или сделать не такими резкими.

Большинство экспертов считает, виной подоражания лимонов стало одно из двух: или жадные поставщики, или розница. Таможенники помогли ФАС узнать закупочные цены на лимоны. Напрямую от импортера цена составляет от 43 до 120 рублей, а через посредников от 65 до 412 рублей за килограмм. В магазинах уже делали наценку и фрукт стоил от 87 до 428 рублей за кг по данным на 31 марта.

А дальше слово получили торговые сети «Ашан», «Х5 Ритейл групп» («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Лента», «Метро», «Билла», «Дикси», «Зельгрос». Их попросили назвать сегодняшнюю цену на лимоны на полках. Цена на данный момент составляла от 180 до 399 рублей за кг. Одна крупная сеть не пожелала назвать цену на полке публично.

ФАС подвела итог - состояние лимонного рынка положительное. Но некоторым из продавцов все-таки придется готовиться к ревизии.

- У нас есть несколько просто вопиющих фактов, когда и у сетей, и у поставщиков на одном этапе наценка доходила до 300-400-500%, - заключил Тенишев. - Мы эти факты отфиксировали. Проверим поставщиков и некоторых из присутствующих тут товарищей. Коллеги, имейте ввиду, нами будет контролироваться каждый шаг и каждая сделка.

Сами ритейлеры пообещали, что к концу апреля и началу мая цена на лимоны начнет снижаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону взвинтили цены на продукты, повышающие иммунитет.

В несколько раз выросла стоимость лимонов и имбиря.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU