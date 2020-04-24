Врачи-иммунологи и вирусологи рассказали интересующие россиян факты о COVID-19

24 Апр 2020 2020-04-24T07:09:38+03:00

Как распространяется коронавирус и будет ли он возвращаться - поведали врачи

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На самые часто задаваемые вопросы о COVID-19 ответили KP.RU российские медики.

1. Можно ли переболеть коронавирусом два раза подряд, или после него вырабатывается иммунитет?

- Пока точно неизвестно. Но если будет доказано, что после болезни иммунитет формируется, то будет и вакцина. Если же раз переболевшие будут болеть повторно, тогда и с разработкой вакцины, соответственно, будут проблемы. Сейчас для этого необходимо при помощи тестов на антитела к вирусу изучать, как долго они могут сохраняться в крови у переболевших. Только тогда станет ясно, можно ли заражаться повторно, или защиты хватит хотя бы до конца сезона, - сообщил доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо-опасным инфекциям, вирусолог Владислав Евгеньевич Жемчугов:

2. Коронавирус действительно будет возвращаться волнами эпидемий?

- Похоже, этот вирус пришел к нам надолго! Я считаю, что, может быть, к лету заболеваемость снизится, но осенью, она может возрасти снова. Для того, чтобы его победить, нам необходима будет вакцина. Но и после изобретения вакцины и прививок он останется с нами. Правда, будет уже не такой опасный, - рассказал известный вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Давидович Альштейн.

3. Covid 19 передаётся через воду?

- Такая вероятность есть. Вирус может содержаться в фекалиях, откуда попадает в канализацию, а оттуда может попасть и в воду. Поэтому исключить возможность передачи инфекции через воду все-таки нельзя. Хотя более частотные случаи – контактный и воздушно-капельный пути передачи, - добавил Анатолий Альштейн.

4. Можно ли хоть по каким-то признакам догадаться, что во мне развивается вирус бессимптомно?

- Не зря состояние называется бессимптомное, потому что никаких абсолютно признаков нет! А если есть хоть какие-то признаки, это уже легкое течение инфекционного заболевания. То, что мы называем бессимптомным имеет научное название инаппарантное течение заболевания, то есть вообще без всяких проявлений. Человек заразился, инфекционный процесс у него идет, иммунная система сработала и вырабатывает защитные факторы: белки, антитела, но при этом человек не испытывает никакого дискомфорта, потому что у него достаточно сильная иммунная система, она быстро среагировала, и воспаление не развилось, - ответил иммунолог Владимир Анатольевич Болибок.

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ИСТОЧНИК KP.RU