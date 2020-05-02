За нарушение самоизоляции Гаспар Авакян проведет за решеткой семь суток

2 Май 2020 2020-05-02T10:00:29+03:00

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Ростовский блогер Гаспар Авакян продемонстрировал неподчинение полиции и угодил за решетку.

Блогеру Советский районный суд вынес наказание в виде семи суток административного ареста. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ". В постановлении говорится, что Авакян в момент правонарушения находился рядом с отделом полиции №8. Один из полицейских попросил его пройти с ним в участок, но Гаспар отказался. В суде он пояснил свой отказ тем, что посчитал требования правоохранителя незаконными, потому что тот не назвал свою должность и не разъяснил ему возможность привлечения к административной ответственности за нарушение самоизоляции и положений закона о полиции.

- В материалах дела имеется выписной эпикриз, что у Гаспара Авакяна желочно-каменная болезнь, и ему запрещено административный арест как наказание избирать. И при этом ему дали семь суток,- сообщил изданию представитель блогера Виталий Митрофанов.

Митрофанов попытался обжаловать постановление, но это оказалось невозможным. Но стоит отметить, что жалоба на постановление будет рассматриваться в течение суток, суд не примет ее лично или курьером. Отправить ее можно только по почте.

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Своей вины молодой человек не признает.

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ИСТОЧНИК KP.RU