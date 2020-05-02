Ростовчанка Полина Диброва рассказала о трудностях после переезда в новый дом
Ростовская модель Полина Диброва поделилась воспоминаниями о неприятностях, которые она пережила после переезда в новый дом.
Об этом ростовчанка рассказала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. Девушка написала, что переехала в частный дом девять лет назад. Она отметила, что в него было вложено огромное количество сил, времени и денег.
- Конечно, за 9 лет были проблемы и заботы: два пожара, потопы, неисправности и ремонты… Вообще, вести и управлять домом — отдельная профессия, - отметила Диброва.
Она также добавила, что сложно подсчитать количество праздников, которые выдержал этот дом.
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ИСТОЧНИК KP.RU