Ростовчан крайне возмутило резкое подорожание медицинских масок
В Ростове резко подорожали защитные маски. Местные жители оказались крайне возмущены этим фактом, особенно при действии масочного режима.
Сейчас тема подъема цен на маски активно обсуждается в соцсети. Реализаторы решили воспользоваться введением масочного режима. Сейчас за 50 штук масок местные продавцы требуют непомерную цену - 2 500 рублей. Тем, кому не нужно такое количество масок, предлагают приобрести пакет, в котором было пять штук масок, за 300 рублей.
Горожане стали фотографировать ценники и выкладывать снимки в соцсети. Пользователи незамедлительно стали обсуждать происходящее.
«Это разве не называется спекуляция? В режиме ЧП за такое вообще расстрел», «Вот так и живем. Все ругают власть, а на деле - лишь бы карманы набить. Кому война, а кому — мать родная. Мерзко», - написали ростовчане
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ИСТОЧНИК KP.RU