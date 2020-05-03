Ростовчан крайне возмутило резкое подорожание медицинских масок

3 Май 2020 2020-05-03T13:36:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове резко подорожали защитные маски. Местные жители оказались крайне возмущены этим фактом, особенно при действии масочного режима.

Сейчас тема подъема цен на маски активно обсуждается в соцсети. Реализаторы решили воспользоваться введением масочного режима. Сейчас за 50 штук масок местные продавцы требуют непомерную цену - 2 500 рублей. Тем, кому не нужно такое количество масок, предлагают приобрести пакет, в котором было пять штук масок, за 300 рублей.

Горожане стали фотографировать ценники и выкладывать снимки в соцсети. Пользователи незамедлительно стали обсуждать происходящее.

«Это разве не называется спекуляция? В режиме ЧП за такое вообще расстрел», «Вот так и живем. Все ругают власть, а на деле - лишь бы карманы набить. Кому война, а кому — мать родная. Мерзко», - написали ростовчане

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростовской области: защитные маски начнут шить в Шахтах.

В условиях коронавируса два местных предприятия выступили с такой инициативой.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU