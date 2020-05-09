2020-05-09T17:17:15+03:00
Общество

В Ростове оштрафовали байкеров, которые ехали к ветеранам

Им выписали протоколы
Иван ТИМОФЕЕВ
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Байкеров оштрафовали на Садовой. Фото: соцсетиБайкеров оштрафовали на Садовой. Фото: соцсети
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Сегодня, 9 мая, не все остались дома. Несмотря на запрет властей не нарушать режим самоизоляции ростовские байкеры выдвинулись колонной в центр города. Но на Большой Садовой их остановила полиция.

По словам очевидцев, байкеры хотели поздравить ветеранов. Но, по всей видимости, до конца это дело они не довели. Мотоциклистам выписали штраф за нарушение режима самоизоляции.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что в Батайске автомобилисты устроили автопробег в честь Дня Победы. Водители хотели доехать до Ростова, но их не выпустили из города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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