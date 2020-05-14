Попытавшегося распространить семь килограммов наркотиков ростовчанина поймали полицейские

14 Май 2020 2020-05-14T19:51:22+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков.

В ходе следствия стало известно, что сотрудники полиции поймали 23-летнего молодого человека при попытке сбыть синтетическое порошкообразное вещество. Подозреваемого обыскали прямо на месте происшествия - в рюкзаке у него обнаружили несколько свертков с неизвестным веществом и таблеток в целлофановых пакетах и обмотанные изолентой. Общая масса обнаруженного составила два с половиной килограмма.

Обыск был также проведен и в квартире подозреваемого. Там обнаружились еще около 20 свертков и около трех тысяч таблеток, также расфасованные для распространения. Все пакеты с веществами были изъяты правоохранителями. Экспертиза установила, что изъятое - синтетический наркотик – «амфетамин», «метамфетамин» и «МДМА» общей массой около четырех с половиной килограммов.

Полицейские выяснили, что мужчина шел делать закладки «синтетики». Также полицейскими были изъяты рулоны клейкой ленты и пакеты для расфасовки.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. По решению суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU