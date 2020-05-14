В Ростове рецидивист нашел телефон и похитил деньги с карты ее владелицы

14 Май 2020 2020-05-14T21:20:36+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи с банковского счета.

В ходе следствия стало известно, что 30-летний местный житель нашел на улице телефон. Затем ему пришла в голову идея поменять сим-карты. Он вытащил ее из своего телефона и вставил в найденный, а затем перевел с банковского счета владелицы на свой более 10 тысяч рублей. После того, как потерпевшая восстановила сим-карту, то ей пришло сообщение о том, что с ее карты произошло списание. После этого девушка успела вовремя заблокировать банковскую карту, тем самым, сохранив на ней оставшиеся деньги.

После этого ростовчанка незамедлительно обратилась в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Он признался в содеянном и сообщил, что все похищенные деньги уже потратил. Кроме того, позже выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU