В Ростове рецидивист ограбил прохожую

15 Май 2020 2020-05-15T22:32:34+03:00

В Ростове грабитель вырвал сумку с дорогими вещами у прохожей на улице Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Изменить размер текста: A A

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В ходе следствия было установлено, что 34-летний житель Ростовской области подошел на улице к женщине, а затем вырвал у нее из рук сумку и скрылся с места преступления. В ридикюле оказались деньги, ювелирные украшения и дорогостоящий сотовый телефон. Общая сумма причиненного ущерба составила около 280 тысяч рублей.

Потерпевшая незамедлительно обратилась в местный отдел полиции. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что злоумышленник ранее уже был судим за аналогичное преступление. Все похищенное было изъято и возвращено законной владелице.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанин стал жертвой грабителя возле собственного дома.

Мужчина ранее уже был судим за хранение наркотиков.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU