2020-05-15T22:32:34+03:00
Происшествия

В Ростове рецидивист ограбил прохожую

Общая сумма похищенного составила 280 тысяч рублей
Виктория Никитина
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В Ростове грабитель вырвал сумку с дорогими вещами у прохожей на улицеВ Ростове грабитель вырвал сумку с дорогими вещами у прохожей на улицеФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В ходе следствия было установлено, что 34-летний житель Ростовской области подошел на улице к женщине, а затем вырвал у нее из рук сумку и скрылся с места преступления. В ридикюле оказались деньги, ювелирные украшения и дорогостоящий сотовый телефон. Общая сумма причиненного ущерба составила около 280 тысяч рублей.

Потерпевшая незамедлительно обратилась в местный отдел полиции. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что злоумышленник ранее уже был судим за аналогичное преступление. Все похищенное было изъято и возвращено законной владелице.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Мужчина ранее уже был судим за хранение наркотиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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