2020-05-16T20:04:28+03:00
Происшествия

Злоумышленник с московским номером похитил деньги со счета ростовчанки

Общая сумма похищенного составила около 175 тысяч рублей
Виктория Никитина
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В Ростове мстная жительница лишилась 175 тысяч рублейВ Ростове мстная жительница лишилась 175 тысяч рублейФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове разыскивают виновных в совершении кражи с банковского счета.

В ростовский отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила, что ей позвонил неизвестный московский номер. Человек на том конце представился сотрудником службы безопасности банка и спросил, не совершала ли девушка в ближайшее время каких-либо переводов. Потерпевшая ответила отрицательно, тогда незнакомец предложил отменить якобы совершенные операции и попросил для этого продиктовать данные карты, номер телефона, а также сообщить секретный код, пришедший в смс-сообщении.

Девушка отметила, что злоумышленник говорил очень убедительно и под различными предлогами внушал ей, что хочет сохранить ее накопления, пока девушка не сдалась. Однако, после совершения всех указанных действий, со счета женщины списались все денежные средства – около 175 тысяч рублей. Когда женщина обнаружила пропажу, обратилась в отделение банка, а после в полицию.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к противоправной деятельности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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