2020-05-17T17:42:45+03:00
Происшествия

В Ростове лжесотрудник банка похитил 400 тысяч рублей у испуганной ростовчанки

Найти злоумышленника пока не удалось
Виктория Никитина
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В Ростове злоумышленник ограбил ростовчанкуВ Ростове злоумышленник ограбил ростовчанкуФото: Тимур ХАНОВ
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В Ростове разыскивают подозреваемого в совершении кражи с банковского счета.

В отдел полиции обратилась ростовчанка, которая рассказала, что ей позвонил молодой человек и представился сотрудником отдела безопасности одного из банков и предложил сделать несколько операций, чтобы защитить карту от несанкционированных переводов денег. Девушка очень испугалась за свои накопления и выполнила все указания злоумышленника: сообщила личную информацию, реквизиты банковских карт и секретный код из СМС-сообщения. После этого лжесотрудник банка зашел в личный кабинет банковской системы и похитил денежные средства сразу с нескольких карт. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

Заметив пропажу крупной суммы денег, потерпевшая подала заявление о краже. Правоохранители сразу же начали поиск злоумышленника.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Общая сумма похищенного составила около 175 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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