2020-05-18T09:05:15+03:00
Общество

В Ростове нашли живым пропавшего на днях мужчину

О местонахождении пропавшего сообщили врачи
Виктория Никитина
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Мужчину нашли живым в РостовеМужчину нашли живым в РостовеФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В донской столице за день удалось найти пропавшего пожилого мужчину.

Напомним, что 72-летний Николай Демков ушел на рынок, но домой после этого не вернулся. Прохожие сообщили, что видели его на рынке "Универсальном" на проспекте Коммунистическом. Самостоятельно найти пропавшего родственникам не удалось и они обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательно отряда «Лиза Алерт Юг».

Мужчину разыскали в течение дня. О его местонахождении сообщили врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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