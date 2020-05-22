2020-05-22T15:15:50+03:00
Коронавирус Covid-19

"Обслуживали посетителей без средств защиты": в Ростове из-за нарушений масочного режима закрыли "Магнит"

А в самом центре города по этим же причинам приостановили работу целого торгового дома.
Дадаян Давид
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Нарушителями стали сами продавцы. Фото: администрация Ростова.Нарушителями стали сами продавцы. Фото: администрация Ростова.
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В Ростове-на-Дону начала работать мониторинговая группа, которая следит за соблюдением масочного режима в городе. В первую очередь внеплановая проверка прошла на Центральном Рынке. Спустя несколько минут стало понятно: не все сотрудники торговых точек используют меры индивидуальной защиты во время работы и обслуживания клиентов.

По информации пресс-службы городской администрации, в торговом доме «Максимовь», который располагается на территории рынка, нарушителями стали именно продавцы. С руководителем павильона провели разъяснительную работу и объяснили, какие меры необходимо соблюдать в условиях коронавируса. В результате было принято решение приостановить деятельности объекта, пока нарушения не будут полностью устранены.

Торговом доме «Максимовь». Фото: администрация Ростова.

Торговом доме «Максимовь». Фото: администрация Ростова.

Стоит отметить, что Центральный рынок ежедневно посещают сотни жителей города даже в период самоизоляции. Именно поэтому так важно соблюдать все правила на его территории.

На этом работа мониторинговой группы не закончилась. В Ворошиловском районе приостановили работу магазина "Магнит". Сотрудники торговой точки, которая располагается на улице Волкова 10, также не соблюдали необходимые защитные меры. Кассиры принимали людей без масок, отсутствовал контроль на входных группах, а посетители спокойно перемещались по торговому залу без средств индивидуальной защиты, в некоторых случаях, не соблюдая социальную дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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