2020-05-22T18:53:03+03:00
Общество

В донской столице после затяжного похолодания ожидается долгожданное потепление

Теплые деньки придут в Ростов уже 28 мая
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростов скоро придет потеплениеВ Ростов скоро придет потеплениеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростове совсем скоро ожидается долгожданное потепление.

Сегодня, 22 мая, будет еще достаточно прохладно. Днем температура не поднимется выше +10...+15 градусов. Кроме того будет еще и достаточно пасмурно. Ночью столбик термометра и вовсе опустится до +5 градусов. Ветер будет небольшой западный, а к вечеру сменится на северо-западный.

В выходные ожидается переменная облачность. Будут также кратковременные дожди, а температура воздуха поднимется до +17…+19 С, ветер подует с запада со скоростью до двух метров в секунду.

Новая неделя опять-таки начнется с дождей. Первые дни будут прохладными, а уже с 28 мая, по прогнозам синоптиков, ожидается резкое потепление. Температура поднимется до +24…+28 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Облачная погода и временами дождь ожидает ростовчан 22 мая.

Атмосферное давление так и останется пониженным.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать погибшего при пожаре малыша пойдет под суд
В донской столице после затяжного похолодания ожидается долгожданное потепление
Главный санитарный врач Ростовкой области попросил людей сообщать о болеющих соседях, которые не соблюдают самоизоляцию
Дверь отвалилась и прибила машину: в Таганроге трамвай "грандиозно" сошел с рельсов
Таксиста из Ростовской области задержали за наркотики
Главный санитарный врач региона поставил тройку жителям Ростовской области за самоизоляцию
Жители ростовской многоэтажки подозревают, что уже несколько дней у них в доме разлагается труп
Где пройти тестирование на антитела к коронавирусу в Ростове?
В Ростовской области туристы смогут гулять по экологическим тропам
В ростовских онкологических центрах возобновилась госпиталиация пациентов
В Ростовской области от коронавируса умер 34-ый пациент
В Ростове расследуют завышение цен на дезинфицирующие средства почти в 10 раз
"Обслуживали посетителей без средств защиты": в Ростове из-за нарушений масочного режима закрыли "Магнит"
Веселая вдова: после смерти мужа на вечеринке с сухим льдом блогерша Диденко решила увеличить грудь
Регоператор ГК «Чистый город» напоминает о возможности платить за услугу по вывозу ТКО без комиссии
Первым в России фонды ответственного инвестирования запустил ВТБ
В Ростовской области осудят мужчину за нападение его собак на участкового
Перешли в онлайн: в Ростовской области состоялась конференция Бюро медико-социальной экспертизы и организаций инвалидов
Альфа-Банк отменил рекламную кампанию и будет платить клиентам за продвижение Альфа-Карты
Эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tv
Вывозной рейс туристов из Гоа прибудет в Ростов на сутки раньше
"Настоящая богиня": Виктория Лопырева украсила журнал Vogue
Нарушителей "масочного" режима стали высаживать из общественного транспорта
В донской столице выкупят земли для расширения улицы Малиновского
Последний звонок для ростовских 11-классников "прозвенит" онлайн
В Ростове закрылось на карантин отделение патологии беременности в НИИАПе
В Ростове пост прокурора Советского района занял Александр Ищенко
В Ростовской области назначили нового начальника Погрануправления ФСБ
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 мая 2020 года: где и когда сдать анализ на антитела