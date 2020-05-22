В донской столице после затяжного похолодания ожидается долгожданное потепление

22 Май 2020 2020-05-22T18:53:03+03:00

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В Ростове совсем скоро ожидается долгожданное потепление.

Сегодня, 22 мая, будет еще достаточно прохладно. Днем температура не поднимется выше +10...+15 градусов. Кроме того будет еще и достаточно пасмурно. Ночью столбик термометра и вовсе опустится до +5 градусов. Ветер будет небольшой западный, а к вечеру сменится на северо-западный.

В выходные ожидается переменная облачность. Будут также кратковременные дожди, а температура воздуха поднимется до +17…+19 С, ветер подует с запада со скоростью до двух метров в секунду.

Новая неделя опять-таки начнется с дождей. Первые дни будут прохладными, а уже с 28 мая, по прогнозам синоптиков, ожидается резкое потепление. Температура поднимется до +24…+28 градусов.

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Облачная погода и временами дождь ожидает ростовчан 22 мая.

Атмосферное давление так и останется пониженным.

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ИСТОЧНИК KP.RU