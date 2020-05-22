Мать погибшего при пожаре малыша пойдет под суд
В донском регионе уголовное дело в отношении матери, погибшего при пожаре малолетнего ребенка передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.
Женщина обвиняется в "Причинении смерти по неосторожности". Инцидент произошел 27 февраля в селе Мержаново Неклиновского района. В одном из частных домов по неизвестной причине вспыхнул пожар, в нем, отравившись продуктами горения, погиб двухлетний ребенок..
Мать оставила мальчика без присмотра, а кроме того, еще и повесила на дверь навесной замок. Этим она отрезала малышу все пути к отступлению.
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ИСТОЧНИК KP.RU