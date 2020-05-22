2020-05-22T20:23:22+03:00
Общество

В донской столице на содержание территории вокруг "Ростов-Арены" потратят более 73 миллионов рублей

Деньги будут выделены из городского бюджета
Виктория Никитина
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В Ростове на облагораживание территории вокруг "Ростов-Арены" потратят более 73 миллионов рублейВ Ростове на облагораживание территории вокруг "Ростов-Арены" потратят более 73 миллионов рублейФото: "КП" Архив
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В Ростове на благоустройство территории вокруг "Ростов-Арены" будет потрачено более 73 миллионов рублей.

Эти деньги пойдут на озеленение и благоустройство. Электронный аукцион размещен на портале госзакупок 21 мая. Заказчиком является управление благоустройства Кировского района. Подрядчик займется территорией, прилегающей к стадиону «Ростов Арена».

- Максимальная цена контракта - 73 млн 151 тысяча 636 рублей, источник финансирования - бюджет города Ростова-на-Дону, - сообщается в тексте документа.

Зимой подрядчик будет убирать снег и посыпать дорожки песком, а летом - косить газоны, мыть и чистить урны, лавки, каждый день убирать территорию, поливать газоны, вносить удобрения, заниматься деревьями, стричь кусты. Работы будут выполняться с момента заключения контракта до 31 декабря этого года.

Победитель аукциона будет выявлен 1 июня.

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На эти деньги подрядчик полностью обновит конструкцию здания, закупит необходимое оборудование, мебель и проведет внутреннею отделку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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