В Ростове в отношении ветеринарных врачей возбуждено уголовное дело

22 Май 2020 2020-05-22T21:16:14+03:00

В Ростове двух ветврачей подозревают в получении взятки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Ростове возбудили уголовное в отношении двух ветеринарных врачей.

Начальника ветконтроля и организационно-правовой работы Юрия Селиванова и главного ветврача «Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных» Дмитрия Хегая обвиняют в получении взятки. Вместе они создали преступную группировку и в 2019 году были пойманы с поличным - при получении "вознаграждения".

В результате этого в отношении них были возбуждены уголовные дела на основании показаний районного ветеринарного врача. Он полностью подтвердил, что его подопечные организовали отлаженную систему взяток, в которой посредниками были ветеринарные врачи.

Стоит отметить, что в отношении подозреваемых были возбуждены сразу несколько уголовных дел. В совокупности каждому из нарушителей закона грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы. Но пока оба они находятся под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU