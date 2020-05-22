2020-05-22T21:16:14+03:00
Происшествия

В Ростове в отношении ветеринарных врачей возбуждено уголовное дело

Селиванова и Хегая обвиняют в получении взятки
Виктория Никитина
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В Ростове двух ветврачей подозревают в получении взяткиВ Ростове двух ветврачей подозревают в получении взяткиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ростове возбудили уголовное в отношении двух ветеринарных врачей.

Начальника ветконтроля и организационно-правовой работы Юрия Селиванова и главного ветврача «Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных» Дмитрия Хегая обвиняют в получении взятки. Вместе они создали преступную группировку и в 2019 году были пойманы с поличным - при получении "вознаграждения".

В результате этого в отношении них были возбуждены уголовные дела на основании показаний районного ветеринарного врача. Он полностью подтвердил, что его подопечные организовали отлаженную систему взяток, в которой посредниками были ветеринарные врачи.

Стоит отметить, что в отношении подозреваемых были возбуждены сразу несколько уголовных дел. В совокупности каждому из нарушителей закона грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы. Но пока оба они находятся под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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