Водитель иномарки пострадал в утреннем ДТП

22 Май 2020 2020-05-22T21:46:00+03:00

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В Ростове случилась авария с участием трех иномарок.

Инцидент произошел сегодня, 22 мая, около половины девятого утра на улице Нансена в районе дома №111. По предварительным данным 49-летний водитель автомобиля Kia допустил столкновение c Iveco под управлением 45-летнего шофера. От сильного удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с 46-летним автомобилистом на Hyundai Accent. В ДТП пострадал водитель встречной иномарки, с различными травмами он был доставлен в больницу.

- В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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В аварии пострадали семь иномарок.

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ИСТОЧНИК KP.RU