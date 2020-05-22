Ростовчанка Мария Лиман о велосипедистах-извращенцах в Лондоне

22 Май 2020 2020-05-22T22:15:41+03:00

Марию Лиман ущипнул за попу велосипедист в Лондоне. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм

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Уроженка донской столицы Мария Лиман рассказала о том, как дважды на нее в Лондоне покушались велосипедисты.

Хулиганы покушались на самое святое. О произошедшем девушка рассказала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. В первый раз Мария возвращалась с учебы и ждала такси на улице. В руках у нее был телефон, а проезжающий мимо велосипедист попытался выхватить мобильник, но промахнулся и оторвал лишь пуговицу пальто.

А второй случай произошел с моделью на днях. Она гуляла вдоль Гайд парка и вдруг очередной велосипедист неожиданно ущипнул красавицу за ягодицу.

- У меня просто был шок, - призналась модель. Также она добавила, что на улицах Лондона нужно быть очень осторожным.

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Но пока она будет получать образование в Лондоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU