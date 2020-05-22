2020-05-22T22:15:41+03:00
Общество

Ростовчанка Мария Лиман о велосипедистах-извращенцах в Лондоне

Два раза велосипедисты покушались на самые святые вещи девушки
Виктория Никитина
Поделиться:
Марию Лиман ущипнул за попу велосипедист в Лондоне. Фото: аккаунт Марии Лиман в ИнстаграмМарию Лиман ущипнул за попу велосипедист в Лондоне. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм
Изменить размер текста:

Уроженка донской столицы Мария Лиман рассказала о том, как дважды на нее в Лондоне покушались велосипедисты.

Хулиганы покушались на самое святое. О произошедшем девушка рассказала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. В первый раз Мария возвращалась с учебы и ждала такси на улице. В руках у нее был телефон, а проезжающий мимо велосипедист попытался выхватить мобильник, но промахнулся и оторвал лишь пуговицу пальто.

А второй случай произошел с моделью на днях. Она гуляла вдоль Гайд парка и вдруг очередной велосипедист неожиданно ущипнул красавицу за ягодицу.

- У меня просто был шок, - призналась модель. Также она добавила, что на улицах Лондона нужно быть очень осторожным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда Playboy Мария Лиман решила стать чиновницей и работать в ростовской мэрии.

Но пока она будет получать образование в Лондоне.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчанка Мария Лиман о велосипедистах-извращенцах в Лондоне
Водитель иномарки пострадал в утреннем ДТП
В Ростове в отношении ветеринарных врачей возбуждено уголовное дело
В донской столице на содержание территории вокруг "Ростов-Арены" потратят более 73 миллионов рублей
Мать погибшего при пожаре малыша пойдет под суд
В донской столице после затяжного похолодания ожидается долгожданное потепление
Главный санитарный врач Ростовкой области попросил людей сообщать о болеющих соседях, которые не соблюдают самоизоляцию
Дверь отвалилась и прибила машину: в Таганроге трамвай "грандиозно" сошел с рельсов
Таксиста из Ростовской области задержали за наркотики
Главный санитарный врач региона поставил тройку жителям Ростовской области за самоизоляцию
Жители ростовской многоэтажки подозревают, что уже несколько дней у них в доме разлагается труп
Где пройти тестирование на антитела к коронавирусу в Ростове?
В Ростовской области туристы смогут гулять по экологическим тропам