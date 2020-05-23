Цистерна с газом опрокинулась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

23 Май 2020 2020-05-23T19:02:00+03:00

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В субботу, 23 мая, в Ростовской области на трассе произошло дорожное происшествие. Инцидент сучился в Тарасовском районе. Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, на М-4 «Дон» произошло опрокидывание цистерны с газом.

- Газ аргон - не токсичен и не горюч. Угрозы нет, - успокоили в ведомстве. - К месту направлены спецтехника для перекачки газа и транспортировки цистерны с тягачом. В ликвидации последствий задействованы 15 человек и пять единиц техники.

Сообщается, что пострадавших нет. А движение на этом участке дороги не перекрыто.

В ликвидации последствий задействованы 15 человек. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Напомним, в Новочеркасске при столкновении четырех машин пострадала девочка-пешеход. Она проходила в момент столкновения легковушек вместе с мамой. В результате, четырехлетнюю малышку с травмами доставили в больницу. А вот в Ростове-на-Дону конфликт на дороге закончился уголовным делом, одному из участников перепалки в иномарке выбили стекла на 105 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU