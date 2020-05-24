2020-05-24T18:43:22+03:00
Общество

«Аж душа загорелась!»: Русская русалка в ультра-мини станцевала в спальне для поклонников

Волнующий танец девушка опубликовала в своем Instagram
ГОШЕВ Игорь
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Влада (в центре) несколько лет назад уже стала Олимпийской чемпионкой.Влада (в центре) несколько лет назад уже стала Олимпийской чемпионкой.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Кто-кто, а Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева из Ростова-на-Дону режим самоизоляции соблюдает на отлично. Спортсменка сборной России регулярно радует подписчиков кадрами о том, как проходят ее будни. Например, не так давно она сделала импровизированный бассейн прямо в своей гостиной, а водой стал пушистый ковер. На нем спортсменка делала такие па, что дух захватывало.

А после решила поучить молодежь упражнениям на укрепление мышц, показав целый комплекс эффективной тренировки. Причем тоже, все делала на суше.

Фигуре этой красотки можно только позавидовать. Фото: Личная страница Вконтакте

Фигуре этой красотки можно только позавидовать.Фото: Личная страница Вконтакте

И вот, наконец, обтягивающие лосины белокурая красота сменила на коротенькое платье. В нем она решила показать: что думают о себе девушки и как это выглядит а самом деле.

- Обожаю платья, но вот мои истинные танцы под них не приспособлены, - подписала она коротенький видеоролик, на котором сначала исполняет волнительный танец на фоне кровати спальне, а потом меняет амплуа и он становится зажигательным и ритмичным.

Правда, поклонники никогда не огорчают свою любимицу, а потому комментарии звучат так: «А мне оба танца понравились. Очень красиво», «Офигенное попой водишь! Аж душа загорелась!» или «Ты - классная, танец - супер, но это платье надо выкинуть».

Ролик в исполнении Русской русалки посмотрели несколько тысяч человек.

chigirevavladachigirevavlada
Девочки, знакомо? Обожаю платья, но вот мои истинные танцы под них не приспособлены
770 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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