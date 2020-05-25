2020-05-25T08:12:35+03:00
Происшествия

В донской столице "оборотни в погонах" штрафовали ростовчан на улицах

Лже-правоохранители прикинулись настоящими полицейскими
Виктория Никитина
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В Ростове лже-полицейские собирали штрафы с горожанВ Ростове лже-полицейские собирали штрафы с горожанФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростове поймали двух местных жителей, которые под видом полицейских осуществляли поборы на улицах. Лже-правоохранители штрафовали горожан за отсутствие маски. Теперь им грозит наказание, предусмотренное статьей о мошенничестве.

В ходе следствия настоящим полицейским удалось выяснить, что двое ростовчан подошли на рынке к прохожему, представились стражами порядка и попросили объяснить, по какой причине он находится в общественном месте без маски. Пойманный ростовчанин заподозрил что-то неладное и попросил "оборотней" предъявить документы. Они достали и показали обложки в свернутом виде с надписью "удостоверение" и тут горожанин уже растерялся.Затем один из лжеполицейских предложил ему уплатить штраф на месте и не составлять при этом протокол. Потерпевший решил согласиться и отдал ему четыре тысячи рублей, а затем злоумышленники скрылись.

Правоохранителями уже установлена причастность подозреваемых еще к одному похожему эпизоду. Общая сумма собранных ими «штрафов» составила 10 тысяч рублей.

- В настоящее время им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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