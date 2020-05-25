Заживо погребенных собак удалось спасти в Ростове

25 Май 2020 2020-05-25T08:24:15+03:00

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В Ростове собаки по недосмотру рабочих оказались погребены заживо во время проведения ремонта.

Инцидент произошел вблизи больницы на улице Профсоюзной. По словам рабочих, все произошло случайно. С 19 мая местные жители всеми силами пытались спасти животных, еду и воду им спускали на веревках, но вызволить псов до вчерашнего дня никак не получалось.

- Обычный ростовчанин оплатил работу экскаватора, представители Общероссии ского народного фронта организовали работу, а поисково-спасательная группа 24 ГО и ЧС города Ростова помогла вызволить собачек, - сообщил очевидец в одном из городских пабликов соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU