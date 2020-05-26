"Задержали за то, что зашел в магазин без маски": в донской станице мужчину "скрутили" на глазах у его жены и знакомых

26 Май 2020 2020-05-26T13:00:07+03:00

В отношении мужчины был составлен протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские повалили его на землю, с трудом одели наручники и под крики супруги посадили в тонированную машину [видео].

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Накануне, 25 мая в станице Милютинской произошла стычка между местным жителем и сотрудниками полиции. Весь процесс задержания попал на видео и распространился в социальных сетях. Глядя на эти кадры, возникает вопрос: что же такого страшного сделал гражданин, что его так жестко арестовывают?

С первых секунд становится понятно: два полицейский "сидят" на мужчине и пытаются его "скрутить". Вокруг - обеспокоенные родственники, среди которых и супруга бедолаги. Пока один сотрудник держит буйного "клиента" другой, тот который по-больше, пытается одеть на нарушителя наручники. Сделать это сразу у него не получается, но через некоторые время на мужчину все-таки "заковали".

Крики родственников не утихают. Они внимательно следят на работой полиции, но на открытый конфликт не идут. В какой-то момент человек в форме наступает на руку задержанного, пока тот лежит на земле лицом вниз.

- Аккуратно! Руку ему не сломай! - в грубой форме дает совет один из близких "нарушителя".

Спустя несколько секунд дело сделано: мужчина в наручниках, его подняли, поправили одежду и посадили в "семерку" с тонированными задними стеклами. Белое авто уезжает в даль, а родственники начинают обсуждать, что же делать дальше.

Во время съемки женщина постоянно кричала, что ее мужа задерживают за то, что он не надел медицинскую маску, когда зашел в магазин. Из-за этого якобы на место вызвали полицию, сотрудники которой сразу применили силу. Однако, как было на самом деле?

Жесткое задержание.Он был без маски и его задержали?

В региональном МВД рассказали, что в дежурную часть, действительно, обратился управляющий одного из продуктовых магазинов станицы. Он сообщил, что пришел покупатель и отказывается покидать торговое помещение.

На место прибыли полицейские. Сразу стало ясно: его не стали обслуживать, так как на нем не было медицинской маски, носить которую в общественных местах необходимо по закону. Это вынужденная и обязательная мера в сегодняшних реалиях.

Хорошо, но почему мужчину задерживала настолько жестко? Неужели нельзя было просто поговорить с ним?

Все дело в том, что стражи порядка попросили его представиться и предъявить документы, на что получили отказ. Далее ему предложили проехать в отдел для выяснения личности и снова последовал отрицательный ответ. Далее нервы мужчины не выдержали: он начал вести себя агрессивно. Полицейским пришлось пойти на крайней меры и силой доставить его в отдел.

- В отношении мужчины был составлен протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Суд назначил ему штраф в 500 рублей. Также в отношении него составлен протокол по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - отметили в правоохранительном ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU