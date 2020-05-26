2020-05-26T19:04:19+03:00
Происшествия

В Ростове парочка получила 19 и 10 лет колонии за убийство капроновой веревкой

Злоумышленники похитили у жертвы 43 тысячи рублей
Виктория Никитина
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В Ростове пару злоумышленников осудили за убийство и разбойВ Ростове пару злоумышленников осудили за убийство и разбойФото: "КП" Архив
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В донской столице пару злоумышленников осудили за убийство женщины.

В ходе следствия стало известно, что местные жители Сергей Резников и Евгения Голубева еще в марте 2019 года напросились в гости к своей знакомой под предлогом совместного употребления спиртных напитков. Затем парочка изрядно напоила хозяйку квартиры, а затем они принялись душить ее заранее заготовленной капроновой веревкой. А когда их жертва, наконец, перестала подавать признаки жизни, злоумышленники похитили у нее 43 тысячи рублей и скрылись с места преступления.

- Подсудимые признаны виновными и осуждены по совокупности преступлений: Резников к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Голубева – к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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