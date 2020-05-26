2020-05-26T21:27:10+03:00
Общество

В Ростове во время самоизоляции дворовые лавочки стали надежно "охраняться"

"Охранное агентство" работает круглосуточно
Виктория Никитина
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В Ростове лавочки теперь надежно охраняются пушистыми сторожами. Фото: соцсетиВ Ростове лавочки теперь надежно охраняются пушистыми сторожами. Фото: соцсети
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В Ростове дворовые лавочки на время действия режима самоизоляции теперь надежно охраняются пушистой охраной.

Местные коты приберегают место для бабушек, которые очень любят проводить время на лавочках рядом с подъездами. "Охранное агентство" работает круглосуточно. Пушистые сторожи целой компанией оккупируют лавочку, да причем так, что больше на ней явно никто не поместится.

Одну из таких замечательных картин сфотографировал ростовчанин в своем дворе. Затем он решил поделиться снимками в соцсети, где пользователи после просмотра не смогли удержаться от комментариев.

"Меня такой вариант занятости лавочек устраивает гораздо больше классического", "Лучше кошки, чем бабки", - единогласно сошлись во мнении шутливые ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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