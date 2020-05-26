В Ростове во время самоизоляции дворовые лавочки стали надежно "охраняться"

26 Май 2020 2020-05-26T21:27:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове дворовые лавочки на время действия режима самоизоляции теперь надежно охраняются пушистой охраной.

Местные коты приберегают место для бабушек, которые очень любят проводить время на лавочках рядом с подъездами. "Охранное агентство" работает круглосуточно. Пушистые сторожи целой компанией оккупируют лавочку, да причем так, что больше на ней явно никто не поместится.

Одну из таких замечательных картин сфотографировал ростовчанин в своем дворе. Затем он решил поделиться снимками в соцсети, где пользователи после просмотра не смогли удержаться от комментариев.

"Меня такой вариант занятости лавочек устраивает гораздо больше классического", "Лучше кошки, чем бабки", - единогласно сошлись во мнении шутливые ростовчане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

А к вам приходит белочка: ростовчане решили подружиться с новыми соседями.

Перекус ростовчане оставляют зверькам прямо на подоконнике.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU