В Ростове во время самоизоляции дворовые лавочки стали надежно "охраняться"
В Ростове дворовые лавочки на время действия режима самоизоляции теперь надежно охраняются пушистой охраной.
Местные коты приберегают место для бабушек, которые очень любят проводить время на лавочках рядом с подъездами. "Охранное агентство" работает круглосуточно. Пушистые сторожи целой компанией оккупируют лавочку, да причем так, что больше на ней явно никто не поместится.
Одну из таких замечательных картин сфотографировал ростовчанин в своем дворе. Затем он решил поделиться снимками в соцсети, где пользователи после просмотра не смогли удержаться от комментариев.
"Меня такой вариант занятости лавочек устраивает гораздо больше классического", "Лучше кошки, чем бабки", - единогласно сошлись во мнении шутливые ростовчане.
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ИСТОЧНИК KP.RU