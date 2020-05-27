2020-05-27T08:48:35+03:00
Происшествия

В Ростовской области тело забитой насмерть женщины нашли в одной из квартир

Подозреваемый в убийстве уже задержан полицией
Виктория Никитина
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В Ростовской области нашли тело избитой до смерти женщиныВ Ростовской области нашли тело избитой до смерти женщиныФото: "КП" Архив
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В Ростовской области сожитель насмерть забил женщину после разгоревшейся ссоры.

Инцидент произошел в городе Новошахтинске 20 мая. По версии следствия, дело было так: 45-летний мужчина и его сожительница вместе распивали спиртные напитки, но внезапно между ними разгорелась ссора, в результате которой, ростовчанин стал избивать руками и ногами свою гражданскую супругу. Он продолжал это делать до тех пор, пока его возлюбленная не перестала подавать признаки жизни.

Придя в себя после накатившего приступа гнева, мужчина собрался с мыслями и вызвал скорую помощь. Он надеялся еще спасти подругу, но приехавшие на место происшествия медики и увидевшие труп с массой гематом смогли лишь констатировать смерть и доложить об этом в полицию.

- Стражи порядка задержали подозреваемого в жестокой расправе над женщиной, сейчас он находится в СИЗО. По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается, - сообщает портал «Регион online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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