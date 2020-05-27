В Ростове горожане дождались тепла и высыпали на улицу
В Ростове из-за теплой и ясной погоды горожане понизили свой индекс самоизоляции.
Показатель в донской столице упал ниже двойки. В самый час сервис Яндекс предупредил, что на улице очень много людей и выдал цифру 1,9. Ростовчанам посоветовали оставаться дома. Стоит отметить, что в дневные часы показатель и вовсе снизился до 1,3 балла. На "пятерку" ростовчане не сидят дома даже глубокой ночью - индекс едва достигает 4,9 балла.
На данный момент лучше всего режим самоизоляции соблюдают жители Хабаровска и Владивостока. А хуже Ростова оказались только Казань, Воронеж, Минск и Санкт-Петербург.
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Индекс самоизоляции в Ростове упал до крайне низкой отметки.
Горожане устали сидеть дома и пошли на улицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU