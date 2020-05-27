Известный ростовский блогер Гаспар Авакян проведет год в колонии-поселении

27 Май 2020 2020-05-27T19:42:21+03:00

Блогер Гаспар Авакян проведет в колонии-поселении один год. Фото: аккаунт Гаспара Авакян в соцсети Вконтакте

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Ростовского блогера Гаспара Авакяна приговорили к 2,5 годам, которые он проведет в колонии-поселении.

- По всем 4 эпизодам признать виновным! 2 года 6 месяцев колонии поселения! - написал блогер на своей странице "Вконтакте".

Разумеется Авакян остался недоволен вынесенным приговором. Блогер собирается подавать апелляцию в Ростовский областной суд. Мера пресечения осталась той же, что и до утверждения приговора. Таким образом, Авакян будет оставаться на свободе, а отбывание наказания начнется после вступления решения суда в силу.

Уголовное дело в отношении Авакяна было возбуждено год назад. По версии следствия, блогер вымогал от 30 до 200 тысяч рублей у должностных лиц разного уровня, от врача до сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции. Приговор вынесли по статье 163 УК РФ "Вымогательство".

На момент вынесения приговора ростовский блогер уже провел девять месяцев в СИЗО. А когда начнется отбывание срока, то каждый из этих дней будет зачтен, как два. Соответственно, в колонии-поселении он проведет только год.

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Его обвинили в неподчинении сотруднику полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU