В Ростове осудили убийцу помощника депутата законодательного собрания

27 Май 2020 2020-05-27T20:28:03+03:00

Он не просто убил приятеля, но и собирался отрезать ему голову

Изменить размер текста: A A

В Ростове вынесли приговор Владимиру Самсонову, который обвинялся в убийстве помощника депутата Заксобрания Михаила Бакланова.

Приговор был вынесен Пролетарским районным судом. В ходе следствия стало известно, что инцидент произошел в ночь на 1 июня 2019 года в переулке Суздальском. Бакланов с девушкой и Самсонов вместе распивали спиртные напитки. После того, как они изрядно приняли на грудь злоумышленник стал приставать к возлюбленной друга, а тот вступился за честь дамы.

Но Самсонов такого унижения стерпеть не смог, он выхватил револьвер и сначала выстрелил в приятеля, а затем изнасиловал девушку погибшего. Но и на этом мужчина не остановился. Он затащил бездыханное тело Бакланова в ванную и попытался отрезать ему голову. Девушка в это время успела выбежать из дома и вызвать полицию.

Злоумышленника задержали на месте преступления, в конце мая ему уже вынесли приговор.

- Приговором суда Самсонов осужден к лишению свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кровавая вендетта: раскрываем подробности жестокого убийства депутата донского Заксобрания и его жены.

Поводом для расправы стала месть.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU