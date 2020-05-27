Ростовчанка-инвалид проломила голову бизнесмену связкой ключей

27 Май 2020 2020-05-27T21:17:47+03:00

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В Ростове дончанка-инвалид проломила голову директору частной фирмы связкой ключей.

Инцидент произошел минувшей ночью. 59-летняя женщина-инвалид долго беседовала с 31-летним руководителем. В какой-то момент ростовчанка достала из кармана связку ключей и ударила ей молодого человека по голове.

В результате удара бизнесмен получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, пневмоцефалию, перелом левой височной кости. Кроме того, в левом виске ростовчанина застряло инородное тело. Об этом сообщил источник "КП-Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Теперь за нанесение тяжкого вреда здоровью мужчины женщина ответить перед судом.

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ИСТОЧНИК KP.RU