В Ростовской области директор и бухгалтер подкосили бюджет школы на 600 тысяч рублей

27 Май 2020 2020-05-27T22:06:01+03:00

В Ростовской области за мошенничество пойдут под суд директор и бухгалтер местной школы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Директора и бухгалтера одной из донских школ заподозрили в мошенничестве.

Речь идет о сотрудниках МБОУ «Денисовская СШ». В ходе следствия стало известно, что еще в 2019 году директор и бухгалтер учебного заведения по предварительному сговору незаконно переводили себе и своим родственникам, которые также работали в этой школе, сильно завышенную заработную плату. Стоит отметить, что родные подозреваемых не знали о незаконности их действий. Таким образом школа понесла убытки в размере 600 тысяч рублей.

- В ходе расследования уголовного дела обвиняемые полностью признали вину и погасили причиненный ущерб. Сейчас собрано уже достаточное количество доказательств, а дело передано для рассмотрения в суд, - сообщили в следственном комитете Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU