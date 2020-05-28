В ожидании новых послаблений: коэффициент распространения коронавируса пока не позволяет открыть гостиницы и рестораны

28 Май 2020 2020-05-28T08:24:34+03:00

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Рестораторы и отельеры Ростовской области ждут своей очереди на открытие после затяжного режима самоизоляции.

Пока коэффициент распространения коронавирусной инфекции не дает им возобновить свою деятельность. Напомним, что еще в понедельник он составлял 1,57, а во вторник понизился до 0,93 и, благодаря этому, в регионе вот-вот заработают предприятия сферы услуг, а именно: салоны красоты и парикмахерские, ремонтные мастерские, химчистки, прачечные, ателье и другие.

- Коэффициент распространения инфекции важен для того, чтобы Роспотребнадзор разрешил открыться гостиницам и вслед за ними ресторанам, эта цифра должна упасть до 0,5, - сказала начальник Управления туризма и межрегиональных связей Министерства экономического развития Ростовской области Инна Шинкина порталу RostovGazeta.

Ранее она обращалась к правительственному штабу с инициативой открыть гостиницы хотя бы для «командировочных», но в штабе ее призыв не услышали.

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ИСТОЧНИК KP.RU