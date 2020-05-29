Встретились два одиночества: автобусы столкнулись в Ростове ранним утром

29 Май 2020 2020-05-29T19:09:30+03:00

Две единицы общественного транспорта не смогли разъехаться на повороте

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В Ростове ранним утром произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Авария случилась сегодня, 29 мая, на пересечении улицы Сарьяна и улицы 35-я Линия. По словам очевидцев, автомобилисты "не поделили" поворот. Один из свидетелей аварии снял ее последствия на видео. Запись он выложил в одном из городских пабликов соцсети. На кадрах видно, что участниками ДТП стали пригородный автобус №164 и один из "больших" автобусов, обслуживающих внутренние линии Ростова.

В отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области сообщали, что обращений по этой аварии не поступало. Это значит, что ДТП обошлось без пострадавших и серьёзных механических повреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU