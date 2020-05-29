2020-05-29T19:40:03+03:00
Происшествия

В Ростове разыскивают пропавшего подростка

Парня не могут найти уже целые сутки
Виктория Никитина
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В Ростове ищут пропавшего подросткаВ Ростове ищут пропавшего подросткаФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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В донской столице уже сутки разыскивают пропавшего накануне подростка.

16-летний Кирилл Андреевич Шокарев ушел из дома на улице Погодина в Ворошиловском районе 28 мая около десяти часов утра. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родители приняли решение обратиться в следственный комитет.

На вид подростку 15-16 лет, рост его около 175 сантиметров. Молодой человек худощавого телосложения с треугольным лицом, серыми глазами, средними ушами и русыми волосами. На момент исчезновения был одет в черные кроссовки, джинсы синего цвета и серую толстовку с капюшоном.

- Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8(863) 235-02-02, 8 (863) 210-64-61, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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