2020-05-29T20:11:13+03:00
Происшествия

Малолетние вандалы средь бела дня изуродовали остановку и переход на Шолохова

Ростовчане посчитали, что детям просто нечем заняться из-за режима самоизоляции
Виктория Никитина
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В Ростове вандалы испортили внешний вид перехода и остановки. Фото: соцсетиВ Ростове вандалы испортили внешний вид перехода и остановки. Фото: соцсети
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В донской столице малолетние вандалы испортили внешний вид подземного пешеходного перехода и остановочного комплекса.

В объектив камеры видеонаблюдения попали трое подростков. Они были замечены в порче общественного имущества. Парни разрисовали непонятными знаками пешеходный подземный переход и автобусную остановку в районе старого автовокзал. Видеозапись с нарушителями появилась 29 мая в одном из городских пабликов.

- На Шолохова в районе старого аэропорта вандалы изрисовали переход и остановку, - сообщили в ведомстве.

Ростовчане не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего.

«Надо их в художественную школу на перевоспитание. Пусть учатся рисовать», «От нечего делать и сделали это! Чем заняться молодежи? Все закрыто! Досуговых центров нет! Вот и занимаются чем попало...», «Лица известны, найти и пусть весь переход покрасят, облагородят. Поимут цену труда и будет им уроком. Иначе никак», - прокомментировали пользователи.

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Молодые люди оставляли «метки» ночью, пока на улицах безлюдно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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