2020-05-29T20:53:08+03:00
Происшествия

В Ростове водитель такси снес столб

Водитель, к счастью, не пострадал
Виктория Никитина
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В Ростове таксист снес электрический столб. Фото: соцсетиВ Ростове таксист снес электрический столб. Фото: соцсети
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В Ростове случилась авария с участием машины такси.

Инцидент произошел вчера, 28 мая, на перекрестке улиц Мильчакова и Жмайлова. Очевидцы рассказали, что водитель такси сильно разогнался и, по всей видимости, не справился с управлением и врезался в опору линий электропередач. От сильного удара столб рухнул прямо на дорогу и перегородил путь всем остальным участникам движения.

- В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Автомобиль получил сильные механические повреждения. Таксисту просто повезло, что столб упал не в его сторону, а в противоположную.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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