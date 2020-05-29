В Ростове водитель такси снес столб
В Ростове случилась авария с участием машины такси.
Инцидент произошел вчера, 28 мая, на перекрестке улиц Мильчакова и Жмайлова. Очевидцы рассказали, что водитель такси сильно разогнался и, по всей видимости, не справился с управлением и врезался в опору линий электропередач. От сильного удара столб рухнул прямо на дорогу и перегородил путь всем остальным участникам движения.
- В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Автомобиль получил сильные механические повреждения. Таксисту просто повезло, что столб упал не в его сторону, а в противоположную.
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ИСТОЧНИК KP.RU