2020-05-29T21:15:18+03:00
Общество

Если рядом нет людей: Татьяна Быковская разрешила не носить маску на улице

Но в других общественных они крайне необходимы
Виктория Никитина
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Татьяна Быковская разрешила не носить маски на улицахТатьяна Быковская разрешила не носить маски на улицахФото: "КП" Архив
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Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская разрешила не надевать защитные маски на улице. Но с одной единственной пометкой - если рядом нет других людей.

- Если нужно пройтись по улице и рядом никого нет, можно обойтись без маски. Но, в торговых центрах, поликлиниках, административных зданиях и других местах, где есть люди – маски и перчатки необходимы, - заявила Быковская во время брифинга.

В оперштабе отметили, что в настоящее время большинство владельцев торговых точек проявляют сознательность и вешают на дверях магазинов объявление о необходимости ходить в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Министр также отметила, что уже совсем скоро начнется новый этап снятия ограничений. Об этом свидетельствует постепенное понижение коэффициента распространения коронавируса в Ростовской области.

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Люди смогут обратиться за информационной поддержкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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