Если рядом нет людей: Татьяна Быковская разрешила не носить маску на улице
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская разрешила не надевать защитные маски на улице. Но с одной единственной пометкой - если рядом нет других людей.
- Если нужно пройтись по улице и рядом никого нет, можно обойтись без маски. Но, в торговых центрах, поликлиниках, административных зданиях и других местах, где есть люди – маски и перчатки необходимы, - заявила Быковская во время брифинга.
В оперштабе отметили, что в настоящее время большинство владельцев торговых точек проявляют сознательность и вешают на дверях магазинов объявление о необходимости ходить в масках и соблюдать социальную дистанцию.
Министр также отметила, что уже совсем скоро начнется новый этап снятия ограничений. Об этом свидетельствует постепенное понижение коэффициента распространения коронавируса в Ростовской области.
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Люди смогут обратиться за информационной поддержкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU