В Ростове ветврач пойдет под суд за взяточничество
В Ростове ветеринарного врача ГБУ РО «Ростовская городская станция по борьбе с болезнями животных» заподозрили в получении взяток и посредничестве во взяточничестве.
По данным следствия, в течение двух лет - с 2017 по 2019 год - он просил предпринимателей, которые занимались продаже продуктов животноводства, платить ему различные суммы денег за обеспечиваемое им покровительство и бездействие в случае выявления нарушений. А кроме того, он еще выступал и в качестве посредника при передаче взяток от предпринимателей вышестоящим должностным лицам.
Таким образом, он получил за этот период взяток на сумму более 210 тысяч рублей и стал посредником при передаче взяток в размере, более 250 тысяч рублей. В настоящее время он обвиняется по статьям 290 "Получение взятки", и 291 УК РФ "Посредничество во взяточничестве, совершенное должностным лицом в крупном размере".
- Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону полицейского осудили за взятку в 600 тысяч рублей.
Правоохранителя задержали при передаче денег.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU