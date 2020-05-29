В Ростове ветврач пойдет под суд за взяточничество

29 Май 2020 2020-05-29T21:44:08+03:00

Такой незаконной деятельностью он занимался в течение двух лет

Изменить размер текста: A A

В Ростове ветеринарного врача ГБУ РО «Ростовская городская станция по борьбе с болезнями животных» заподозрили в получении взяток и посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, в течение двух лет - с 2017 по 2019 год - он просил предпринимателей, которые занимались продаже продуктов животноводства, платить ему различные суммы денег за обеспечиваемое им покровительство и бездействие в случае выявления нарушений. А кроме того, он еще выступал и в качестве посредника при передаче взяток от предпринимателей вышестоящим должностным лицам.

Таким образом, он получил за этот период взяток на сумму более 210 тысяч рублей и стал посредником при передаче взяток в размере, более 250 тысяч рублей. В настоящее время он обвиняется по статьям 290 "Получение взятки", и 291 УК РФ "Посредничество во взяточничестве, совершенное должностным лицом в крупном размере".

- Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону полицейского осудили за взятку в 600 тысяч рублей.

Правоохранителя задержали при передаче денег.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU