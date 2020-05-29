2020-05-29T21:44:08+03:00
Происшествия

В Ростове ветврач пойдет под суд за взяточничество

Такой незаконной деятельностью он занимался в течение двух лет
Виктория Никитина
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В Ростове ветврача осудят за взяткуВ Ростове ветврача осудят за взяткуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ростове ветеринарного врача ГБУ РО «Ростовская городская станция по борьбе с болезнями животных» заподозрили в получении взяток и посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, в течение двух лет - с 2017 по 2019 год - он просил предпринимателей, которые занимались продаже продуктов животноводства, платить ему различные суммы денег за обеспечиваемое им покровительство и бездействие в случае выявления нарушений. А кроме того, он еще выступал и в качестве посредника при передаче взяток от предпринимателей вышестоящим должностным лицам.

Таким образом, он получил за этот период взяток на сумму более 210 тысяч рублей и стал посредником при передаче взяток в размере, более 250 тысяч рублей. В настоящее время он обвиняется по статьям 290 "Получение взятки", и 291 УК РФ "Посредничество во взяточничестве, совершенное должностным лицом в крупном размере".

- Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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