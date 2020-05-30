Чек-листы и декларации: с 1 июня парикмахерские и кафе не будут открыты на Дону

30 Май 2020 2020-05-30T10:39:14+03:00

Владельцев парикмахерских, кафе и ресторанов попросили набраться терпения и подождать еще. Фото: REUTERS

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Заполненные предпринимателями Ростовской области чек-листы и декларации, являющиеся обязательным условием для возобновления работы после длительного перерыва из-за ограничительных мер, не позволят открыться бизнесу с 1 июня.

Такое заявление сделал начальник управления информационной политики регионального правительства Сергей Тюрин во время брифинга в пресс-центре областного оперштаба.

По его словам, пока рано говорить о точной дате, с которой предприятия бытового обслуживания смогут вновь начать свою ежедневную работу. Впрочем, документы были подписаны не напрасно, утверждает Тюрин, поскольку чек-листы и декларации в любом случае станут обязательным условием для представителей донского бизнеса, уже заждавшихся отмашки властей, чтобы начать оказывать услуги населению региона.

- К, сожалению сложившаяся эпидемиологическая ситуация пока не позволяет с понедельника открыть парикмахерские, как и кафе, рестораны. Однако заполнение деклараций и чек-листов сегодня позволит не тратить на это время в дальнейшем при принятии решения и сразу открыть предприятия, – констатировал Сергей Тюрин.

Напомним, что ранее администрация Ростова-на-Дону сообщила о направлении уведомлений о необходимости предоставить заполненные санитарные декларации и чек-листы 998 руководителям предприятий бытового обслуживания донской столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU