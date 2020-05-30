Чек-листы и декларации: с 1 июня парикмахерские и кафе не будут открыты на Дону
Заполненные предпринимателями Ростовской области чек-листы и декларации, являющиеся обязательным условием для возобновления работы после длительного перерыва из-за ограничительных мер, не позволят открыться бизнесу с 1 июня.
Такое заявление сделал начальник управления информационной политики регионального правительства Сергей Тюрин во время брифинга в пресс-центре областного оперштаба.
По его словам, пока рано говорить о точной дате, с которой предприятия бытового обслуживания смогут вновь начать свою ежедневную работу. Впрочем, документы были подписаны не напрасно, утверждает Тюрин, поскольку чек-листы и декларации в любом случае станут обязательным условием для представителей донского бизнеса, уже заждавшихся отмашки властей, чтобы начать оказывать услуги населению региона.
- К, сожалению сложившаяся эпидемиологическая ситуация пока не позволяет с понедельника открыть парикмахерские, как и кафе, рестораны. Однако заполнение деклараций и чек-листов сегодня позволит не тратить на это время в дальнейшем при принятии решения и сразу открыть предприятия, – констатировал Сергей Тюрин.
Напомним, что ранее администрация Ростова-на-Дону сообщила о направлении уведомлений о необходимости предоставить заполненные санитарные декларации и чек-листы 998 руководителям предприятий бытового обслуживания донской столицы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Долгожданная тысяча: в Ростове салоны красоты, парикмахерские и стоматологии примут первых клиентов
Подготовку властей Ростова к новому этапу снятия ограничений прокомментировал глава администрации города Алексей Логвиненко (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU