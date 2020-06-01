В Ростове вернули первозданный вид надписи "Ворошиловский район"

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:56:08+03:00

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В донской столице рабочие, наконец, отремонтировали знак Ворошиловского района.

Напомним, что вандалы выборочно оторвали с надписи буквы еще 9 марта. И если сначала остались только крепления, то на следующий день исчезли и они. Тут-то ростовчане и стали шутить, что Ворошиловский район плавно превратился в "Воровской".

Что не портить внешний облик города, через два дня были сняты и все остальные буквы. А в администрации Ворошиловского района извинились перед жителями и пообещали в ближайшее время восстановить знак.

Обещание чиновники выполнили спустя два с половиной месяца. Теперь на знаке новенькими белоснежными крупными буквами красуется не только название района, но и год его основания – 1985. Кроме того, рядом со знаком высадили клумбу и кусты, один из которых загородил год основания Ворошиловского района. Снимки обновленной надписи были опубликованы в соцсети.

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Причины, по которым вандалы разнесли стенд, остаются неизвестными.

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ИСТОЧНИК KP.RU