В Ростове напротив парка Горького появится пешеходный переход

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:11:04+03:00

Ростовчане уже давно ждут создания пешеходного перехода в этом месте

Изменить размер текста: A A

В донской столице для удобства местных жителей напротив центрального входа в парк Горького. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас уже завершена разработка документации для установки светофора на этом участке дороги. После этого на конкурсной основе будет избран подрядчик для проведения работ.

- Дорога к храму — это историческая данность города: наземный переход существовал до начала 2000-х годов. Потом по неизвестным причинам его убрали. Теперь будет восстановлена пешеходная зона «Пушкинская — парк Горького — Соборный — Набережная», - сообщил глава города Алексей Логвиненко.

Напомним, что еще в феврале горожане проголосовали за создание перехода на улице Большой Садовой на пересечении с переулком Соборным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове вернули первозданный вид надписи "Ворошиловский район".

Власти добавили к надписи еще и год основания района.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU