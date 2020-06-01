Из ростовского аэропорта будут регулярно летать рейсы в Сургут
Донской аэропорт "Платов" запустил в Сургут регулярные рейсы.
Об этом сообщили в пресс-службе донской авиагавани. Рейсы будут совершать самолеты Boeing 737-500 авиакомпании Utair. Вылеты будут осуществляться ежедневно в 11:20, прибытие в Сургут назначено на 17:10. В обратном направлении самолеты будут вылетать в 8:30 и садиться в "Платове" в 10:30.
Напомним, что в период действия режима повышенной готовности в донском регионе каждый пассажир ростовского аэропорта обязан сообщить о своем прилете в муниципальную группу мониторинга и самоизолироваться на две недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU