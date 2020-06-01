В донской столице молодой парень утонул из-за судороги

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:40:00+03:00

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В Ростове молодой человек пошел купаться с друзьями и после сильной судороги пошел ко дну.

Следователям удалось выяснить, что 18-летний парень вместе с приятелями пошел освежиться на реку. Из-за сильного зноя молодые люди тут же разделись и кинулись в воду. Первый заплыв прошел успешно, а вот второй раз успехом не увенчался.

- Во время купания одному из них стало плохо, молодой человек начал тонуть. Друзья увидели, что он пошел ко дну и бросились к нему. Было слишком поздно, юноша погиб, - сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник информации.

Парни попытались самостоятельно реанимировать друга, но их попытки оказали тщетными. Молодые люди вызвали на место происшествия скорую помощь. Приехавшие медики смогли только констатировать смерть.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. По предварительным данным, в холодной воде ногу парня свело судорогой. В связи с этим он не смог удержаться на плаву и пошел под воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU